واصلت السعودية، الخميس، إزاحة قيادات ما تسمى بـ “شرعية الفنادق” القديمة مع اطاحتها بسلطان العرادة محافظ هادي في مأرب.

وأفادت مصادر مشاركة في مشاورات الرياض بأن ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي” أصدر قبل قليل قرار بإقالة سلطان العرادة من منصبه كمحافظ مأرب، مشيرة إلى أن القرار قضا بتعيين ذياب بن معيلي، مدير مكتب طارق كبديل للعرادة.

وكانت السعودية قد ضمت العرادة إلى قوام المجلس الرئاسي في محاولة للتخلص منه باعتباره عائق في مأرب. ومن شأن القرار الجديد تعزيز قبضة طارق صالح على المحافظة النفطية وآخر معاقل الإصلاح.

ويشير قرار إزاحة العرادة في مأرب إلى أنه ذات أبعاد تتعلق بمحاولة إنهاء قبته على مفاصل الدولة في المحافظة النفطية ولا يتعلق بثقله الاجتماعي والحزبي.