زفت العاصمة صنعاء بشرى سارة بقرارات تخفف المعاناة عن المواطنين في مجال المخالفات المرورية والإستهلاك الكهربائي.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور صنعاء عن بدء سريان قرار تخفيضات قيمة المخالفات المرورية المرتكبة ما قبل 13 أبريل 2022م.

وأوضحت إدارة المرور في بيان، أنه سيتم الاكتفاء بدفع مبلغ ألف ريال عن كل مخالفة سابقة بمختلف أنواعها.. مشيرة إلى أنه سيتم الإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة “وثيقة الملكية”، لكافة السنوات الماضية وسيكتفى برسوم التجديد لآخر سنة فقط.

وأكد البيان أن موعد التنفيذ سيبدأ من 13 أبريل 2022م لمدة ثلاثة أشهر.. داعياً جميع مالكي المركبات للاستفادة من هذه الفرصة والمبادرة بالسداد وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة.

ولفتت الإدارة العامة للمرور وفروعها بالمحافظات، إلى أنها ستتخذ الإجراءات حيال المخالفين فور انتهاء مدة التخفيض المعلن عنها.

وذكرت أن الاستعلام عن المخالفات وتسديدها متاح عبر إحدى الموقع الإلكتروني للمرور: www.trye.gov.ye والتطبيق الإلكتروني للمرور في متجر “جوجل بلاي”، تطبيق ريال موني الإلكتروني، خدمة السريع المنتشرة لدى محلات الصرافة المعتمدة وفروع الإدارة العامة للمرور في الجمهورية.

الكهرباء توضح بشأن التسعيرة الجديدة

على سياق آخر، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، أن ما أعلنته من تسعيرة للكيلو بمبلغ 420 ريال هو وفقا لسعر الوقود الموجود حاليا والذي يتوفر عبر المنافذ البرية وبسعر مرتفع.

وأشارت الوزارة في بيان توضيحي، إلى أن هذه التسعيرة ليس لها علاقة بالمازوت الذي سيتوفر عبر ميناء الحديدة، وفي حال وصول إمدادات الوقود عبر ميناء الحديدة سيتم إعادة التسعيرة حسب التكلفة.

وكان دعت وزارة الكهرباء والطاقة ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الوزارة وحددتها بمبلغ 420 ريال للكيلو الواحد.

وحث نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني في تصريح لها، ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة المقرة من الوزارة، سيما وشركة النفط عملت على توفير كمية من الوقود لمحطات التوليد الخاص.

وطالب ملاك المولدات الخاصة بتدوين تعرفة التسعيرة الجديدة في الفواتير المقبلة.. لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتسعيرة الجديدة، وفرض الغرامات المالية.

كما دعا نائب وزير الكهرباء المواطنين إلى الإبلاغ عن المحطات غير الملتزمة بالتسعيرة الجديدة عبر الاتصال بالرقم المجاني التابع للوزارة (800014) أو على الرقم (777105515).