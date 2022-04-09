ارتكبت قوى العدوان السعودي الأمريكي 1647 خرقاً لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية خلال أسبوع من دخولها حيز التنفيذ.

وشملت خروقات قوى العدوان عمليات هجومية وغارات جوية وعمليات تحليق بطيران العدوان الحربي والأباتشي والتجسسي واستهدافات صاروخية ومدفعية وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة.

وأسفرت خروقات قوى العدوان عن استشهاد عدد من المواطنين والمجاهدين وجرح آخرين بالإضافة لتضرر ممتلكات ومزارع المواطنين.

هذا ونفذ طيران العدوان التجسسي المقاتل أكثر من 439 عملية تحليق في أجواء الحديدة ومأرب والجوف وحجة وصعدة وعمران وتعز البيضاء والضالع ولحج وما وراء الحدود.

كما نفذ طيران العدوان التجسسي المقاتل أكثر من 41 غارة جوية استهدفت منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الحديدة ومأرب وتعز والضالع ولحج.

أما طيران العدوان الحربي فقد نفذ عمليات تحليق مكثفة في أجواء مأرب والجوف وعمران وحجة والضالع وما وراء الحدود. وشارك طيران العدوان الأباتشي بالخروق ونفذ طلعات جوية وشن غارات وتمشيط مكثف على مواقع الجيش واللجان في جبهات الحدود.

هذا وقامت قوى العدوان باستحداث تحصينات وطرق جديدة في جبهات الحديدة ومأرب وحجة وتعز والضالع وجبهات ما وراء الحدود. كما شنت قوى العدوان السعودي الأمريكي عمليتين هجوميتين على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة العكد بمديرية الوادي بمحافظة مأرب.

ونفذت قوى العدوان السعودي الأمريكي عمليتا تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصلو بتعز والحد بمحافظة لحج. كما نفذت 201 خرق بصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية من الدبابات والمدافع بعشرات القذائف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في الحديدة ومأرب وحجة وصعدة والجوف وتعز والبيضاء والضالع ولحج وجبهات ما وراء الحدود.

ونفذت قوى العدوان أكثر من 901 خرق بالأعيرة النارية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بمئات الإستهدافات مستهدفة منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الحديدة ومأرب والجوف وصعدة وحجة وتعز ولحج والبيضاء والضالع وجبهات ما وراء الحدود.