كشفت شرطة العاصمة صنعاء تفاصيل جريمة مقتل الشاب صلاح بديع صالح حسين الشرعبي -26 عاما-، وعملية القاء القبض على المتهمين.

وذكر مركز شرطة السياغي بمديرية السبعين أنه تم العثور على جثة الشاب المجني عليه صلاح الشرعبي، مرمية في أرضية بشارع الخمسين بمنطقة الأصبحي، وعليها جرح غائر في الرأس.

وأفاد مركز الشرطة أنه حال العثور على الجثة تم طلب المعمل الجنائي لمعاينه الجثة، وتم الانتقال لمتابعة كاميرات المراقبة في مكان الجريمة.

وأكد المركز أنه تم تكثيف إجراءات البحث والمتابعة بشكل مستمر ومتواصل حتى تم القاء القبض على المتهمين الرئيسين في الجريمة وهم:

– المدعو ماجد حسين علي احمد المظفر – 18 عاما-.

– المدعو انس حسين علي احمد المظفر – 22 عاما-.

– المدعو عرفات حسان ناجي محمد الحنشلي – 18 عاما-.

ومن خلال جمع محاضر الاستدلالات اعترف المتهمون بواقعة ارتكاب جريمة قتل المجني عليه صلاح الشرعبي، حيث كانوا مع المجني عليه، على متن باص نوع “دايو” والتابع للمتهم الثاني، والمتهمين الأول والثالث في الكراسي الخلفية للباص، وبحوزتهم سلاح نوع “آلي”، وقام المتهم الأول ماجد المظفر بإطلاق النار على المجني عليه وأصابته طلقة في الرأس، أدت إلى وفاته مباشرة.

عقب قتل المجني عليه قام المتهمون الثلاثة بأخذ جثة المجني عليه إلى الأرضية في شارع الخمسين ورموا الجثة فيها، وقاموا بإخفاء أدوات الجريمة وغسل الباص من الدماء، وتغيير الكرسي الأمامي، والزجاج الأمامي للباص الذي خرجت منه الطلقة النارية، كما قاموا برش زجاجات الباص ببخاخ ترابي بهدف تغيير ملامحه، والصاق عدد من الشعارات، وتركيب عاكس للفريمات بغرض التمويه، ووضعوا الباص في طابور أمام إحدى المحطات الخاصة بتعبئة الغاز من مساء الخميس الماضي.

كما قام المتهمون بإخفاء السلاح الشخصي التابع للمجنى عليه نوع “آلي” روسي، وضبطته الشرطة بحوزة المتهمين.

وأكد المركز أن المتهمين اعترفوا بارتكاب جريمتهم والتخطيط المسبق لقتل المجني عليه واخذ بندقه بغرض بيعه.

مركز الشرطة أشار إلى أنه تم تحريز السلاح المستخدم في الجريمة وتحريز سلاح المجني عليه والباص التابع للمتهم الثاني، وإحالة المتهمين الثلاثة للإجراءات القانونية

وزارة الداخلية

الإعلام الأمني اليمني

9 رمضان 1443 هـ‍