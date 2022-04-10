علق مجلس التلاحم القبلي بشأن الهدنة والمستجدات على الساحة، في بيان جديد له.

وأكدت قبائل اليمن تأييدها ومباركتها لما صدر عن اجتماع المجلس السياسي الأعلى، من محددات بشأن الهدنة والمستجدات على الساحة.

وأكد مجلس التلاحم القبلي في بيان أن الشرعية الحقيقية، هي شرعية الشعب اليمني التي جسدها في الميدان بصموده وثباته دفاعاً عن الثوابت الوطنية بقيادة المجلس السياسي الأعلى ومؤسساته التشريعية والقضائية والتنفيذية، القائمة وفقاً لدستور وقانون الجمهورية اليمنية.

واعتبر محاولات تحالف العدوان اليائسة في تشكيل ما يسمى بقيادة المجلس الرئاسي، مسرحية هزلية لإعادة تدوير مرتزقته.. مؤكداً أن تلك الاجراءات لا تعني أبناء الشعب اليمني.

وحذر مجلس التلاحم القبلي، تحالف العدوان من عواقب التفافه على الهدنة ومقرراتها وتنصله عن الإيفاء بالتزاماته وترك المراوغات التي لن تحقق السلام للشعب اليمني.

ودعا مشايخ وحكماء وقبائل اليمن إلى رفع حالة التأهب ومستوى الحيطة والحذر للتصدي لمؤامرات العدوان ومخططاته الهادفة زعزعة الجبهة الوطنية الداخلية.