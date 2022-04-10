جدد عضو الوفد الوطني المفاوض، عبدالملك العجري، التأكيد على موقف صنعاء الدائم بشأن الخطوات الحقيقة لإحلال السلام في اليمن.

وقال العجري في تغريدة له على حسابه في تويتر:”نرفض التعامل مع السلام كملهاة، وموقفنا دائما مع أي خطوة حقيقة نحو السلام.”

وأكد عضو الوفد الوطني، أن المحك الحقيقي حالياً للسلام، هو في مدى الاستجابة للقضايا الانسانية التي ستطرح على الطاولة سواء باستكمال اجرءات رفع القيود على المطار والميناء، أو المتعلقة بالحقوق والخدمات الاساسية وعلى رأسها المرتبات والكهرباء.

محمد عبد السلام

على ذات السياق، علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، عن مخرجات لقاء مع المبعوث الأممي.

وقال عبد السلام في تغريدة له: التقينا مساء اليوم في العاصمة العمانية مسقط بالمبعوث الاممي وفريقه ناقشنا خلال اللقاء سير الهدنة الانسانية وضرورة الاسراع في تسيير الرحلات من مطار صنعاء وسلاسة دخول السفن دون تعقيدات وعراقيل ووضع حد للخروقات التي يقوم بها الطرف الاخر اضافة الى الشروع في مناقشة الملف الانساني.