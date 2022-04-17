عاجل الآن.. الفار هادي يصف الحوثيين وأصحابة بالأبطال ويؤكد حقيقة المجلس القيادي الرئاسي وقيادي حوثي يرد

عاجل الآن.. الفار هادي يصف الحوثيين وأصحابة بالأبطال ويؤكد حقيقة المجلس القيادي الرئاسي وقيادي حوثي يرد

نقل نائب وزير الخارجية الإستاذ حسين العزي، فجر اليوم الأحد، كلاما عن الفار هادي من مصادر مقربة.

وقال العزي في تغريدة له في تويتر: عن مصادر مقربة جدا نقلت عن هادي: أن مجلس العليمي هو عبارة عن وفد مفاوض فقط، ومازاد على ذلك فهو منهم وما هو شي مني ولا برضاي واتمنى ان الحوثي واصحابه الابطال يعرفوا هذه الحقيقة

واختتم العزي تغريدته بالتعليق حول ذلك حيث قال : أعتقد هذا الموضوع بالنسبة لنا غير مهم (عصيدتكم ومتنوها).