عاجل الآن.. إنقلاب رسمي على المجلس الرئاسي يؤجل عودة المجلس الى عدن ويتسبب بتهريب قيادات “الشرعية” من السعودية

عاجل الآن.. إنقلاب رسمي على المجلس الرئاسي يؤجل عودة المجلس الى عدن ويتسبب بتهريب قيادات “الشرعية” من السعودية

انقلب عيدروس الزبيدي على المجلس الرئاسي، ورفض تأدية اليمين المتبعة في اليمن والتي تتضمن تأكيد على الحفاظ على الوحدة وصون الدستور.

وظهر عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المنادي بانفصال الجنوب، وهو يضع علم الجنوب كالمعتاد على صدر كوته، المفروض ازالته بعد ادراجه كعضو في المجلس الرئاسي.

ويعد ظهر الزبيدي خلال اجتماع لاعضاء المجلس، الأول منذ اعلان تشكيله قبل أسبوع وهو يضع علم الجنوب كالمعتاد على صدر كوته مع انه كان خلال الايام التي أعقبت تسميته كعضو في المجلس قد ازاحه.

وجاء إعادة رفع العلم الجنوبي مع تقارير عن استمرار الخلافات حول هوية العلم الذي سيرفع في عدن واليمين الدستورية المتوقع الحلف عليها.

واثار رفض الزبيدي تأدية اليمين المتبعة في اليمن والتي تتضمن تأكيد على الحفاظ على الوحدة وصون الدستور جدلا جنوبا، ففي حين توقع الصحفي الجنوبي المنسحب من مشاورات الرياض صلاح السقلدي أن يقاطع الزبيدي تأدية اليمين ومعه ابوزرعة المحرمي النائب الثاني، قال ماجد الداعري بأن الزبيدي قد يتجه لتأدية اليمين خلال الايام المقبلة بعد فشله تمرير مطالبه، مستشهدا بسماحه عودة برلمان البركاني لترتيب ذلك.

وكان يتوقع عودة المجلس الرئاسي بمعية حكومة معين وبرلمان البركاني لكن حتى اللحظة لم يحدد موعد العودة، خصوصا بعد تأكيد رشاد العليمي ضرورة تأمين عدن وهو ما يحتاج وقت طويلا.

تهريب قيادات “شرعية الفنادق”

على ذات السياق، بدأت السعودية، الأحد، ترحيل قيادات السلطة الجديدة لشرعية الفنادق في اليمن، إلى عدن بطريقة تعكس قناعة سعودية بفشل مخطط تأمينها ويوحي بإمكانية استهدافها.

وسيرت السعودية خلال ساعات المساء الأولى 4 رحلات جوية، بعضها لطائرات شحن عسكرية.. والرحلات تم عبرها نقل عددا من أعضاء برلمان هادي وشوراه إلى جانب حكومته على دفعات.

وأفادت مصادر محيلة بان عملية نقل الواصلين من المطار إلى قصر المعاشيق تمت على دفعات، مشيرة إلى أن السعودية استخدمت مواكب فارغة للتمويه على عملية النقل.

وكان استبقت السعودية وصول هؤلاء بنقل عشرات المدرعات لتأمين انتقالهم. كما تم توزيع الواصلين رغم قلة عددهم على فنادق وقصر المعاشيق ومعسكرات التحالف في البريقة.

وتعكس هذه الحالة حجم المخاوف من هجمات قد تستهدف الواصلين ما يشير إلى أن المدينة التي تسعى السعودية خلال الفترة المقبلة لاحتواء مسؤولي سلطتها الجديدة فيها تعاني من فوضى امنية قد تنعكس بشكل سلبي خلال الفترة المقبلة على وجود المسؤولين هناك وقد تعجل برحيلهم.