“خاص”

تحركت معدات مصنع اسمنت باجل الخط الثالث اليوم ١٦ رمضان ١٤٤٣ هجرية الموافق17 إبريل 2022م، ونفثت المدخنة غبارها في سماء مدينة باجل مُدشنة انتاج اسمنت باجل من مواد خام اليمن من تراب واحجار دير خدامة باجل بعد ما توقفت مداخن مصنع إسمنت باجل الخط الثاني والأول عن العمل وبقرار اداري في 19 سبتمبر من عام 2009م.

والحمدلله رب العالمين والشكر والثناء للقيادة الثورية والقيادة السياسية وقيادة وزارة الصناعة والتجارة وقيادة مؤسسة الاسمنت وقيادة وإدارة وكوادر ومهندسي وفنيي وعمال وموظفي مصنع اسمنت باجل ومهندسي وفنيي مصنع اسمنت البرح وعمران وإدارة مصنع اسمنت عمران وإدارة الإدارة العامة صنعاء على تشغيل الخط الثالث لمصنع اسمنت باجل والمتعثر من ابريل 2014م بفعل فاعلين مرصودين بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحديدة لعام 2014م.

والشكر موصول للجنود المجهولين الناكرين الجاحدين لذاتهم المساهمين بإنقاذ مصنع اسمنت باجل من براثين الخصخصة والأسماء كثيرة ومتعددة وعلى كل المستويات كبيرة وصغيرة وما بينهما، وفي مقدمة ذلك ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م التي ازهقت مؤامرة مشروع الخصخصة لمصانع الاسمنت القطاع العام ولأول مرة من تاريخ القرار الإداري، بتوقيف مصنع اسمـنت باجل عن العمل الخط الأول والثاني في 19 سبتمبر من عام 2009م.

ها هي مدخنة مصنع إسمنت باجل الخط الثالث تعمل وتنفث دخان “يدا تبني” في سماء مدينة باجل، ولتعيد البسمة والابتسامة لعمال وموظفي مصنع إسمنت باجل وللمجتمع المجاور للمصنع الذي حرم من خدمات المياه والكهرباء والخدمات الطبية وبناء وترميم المدراس ولتعيد المُنتج الوطني لإسمنت باجل للأسواق اليمنية وهو الرائد والمؤسس لصناعة الاسمنت في شبة الجزيرة العربية واليمن مارس 1973م، وبذكرى استشهاد الرئيس الشهيد صالح علي الصماد سلام الله على روحه الطاهرة وسبحان الله العلي العظيم واستغفر الله العظيم.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

١٦ رمضان ١٤٤٣ هجرية

17 إبريل 2022م