أكد مصدر مسئول بمكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدم وجود أي حساب بإسم رئيس الوزراء في أي من منصات التواصل الاجتماعي.

ونفى المصدر محتوى التغريدة الذي نشرها الحساب المزور بشأن حقيقة صرف مرتبين وتخفيض أسعار المشتقات النفطية.

وأوضح المصدر في بلاغ صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن أي حساب في أي منصة إلكترونية باسم الدكتور بن حبتور، هو مزور من قبل العدوان وأدواته.. لافتا إلى أنه وبناء على ذلك فإن ما تم تداوله اليوم في إحدى المنصات الإلكترونية عبر حساب مزور لا أساس له.

ودعا المصدر وسائل الإعلام وتحديدا الإعلام الإلكتروني إلى تحري الدقة قبل التعاطي مع هكذا نوعية من الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط المجتمع.

وكان الحساب المزور أعلن عن لقاء نتج عنه صرف مرتبين بمناسبة عيد الفطر وتخفيض أسعار المشتقات النفطية واعتماد سعر”5800″ريال للدبة البترول20لترًا و”3750″ريالًا لاسطوانة الغاز.

وهو النهج الأخير الذي يتبعه تحالف العدوان ومرتزقته، وقت الهدنة، بعمل حسابات مزورة للقيادات المؤثرة، وذلك لاثارة ضجة وسط المواطنين.