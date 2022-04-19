ارتكب تحالف العدوان ومرتزقته، 73 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 37 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء مختلف المحافظات.

وأوضح مصدر عسكري، أن بين الخروق أيضا “استحداث تحصينات قتالية في تعز، وتنفيذ عملية تسلل في ذات المحافظة، ورصد عمليات استهداف مدفعي لقوات التحالف في محافظة مأرب وحجة، بالإضافة إلى “30 خرقاً بإطلاق ناري على منازل المدنيين ومواقع قوات صنعاء في محافظات مأرب، تعز، صعدة، البيضاء، حجة والضالع”.

ويواصل التحالف وفصائله المسحلة خرق الهدنة العسكرية والإنسانية منذ بدء سريانها مطلع الشهر الجاري، وعلى رأس الخروق الإخلال بالبندين المتعلقين بمطار صنعاء وميناء الحديدة، حيث لم تصل أي رحلة إنسانية بعكس ما اتفق عليه تسيير رحلتين في الاسبوع الواحد.

بالإضافة إلى منع التحالف لبعض سفن الوقود الوصول إلى الميناء، يحدث ذلك في ظل صمت راعية الهدنة (الأمم المتحدة).