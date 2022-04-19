كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عمق الخلافات السعودية الأمريكية، في ظل إصرار إدارة بايدن على معاملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كشخص منبوذ، في مقابل إصرار الأخير على الاعتراف به كحاكم فعلي للسعودية، ومطالب أخرى.

ونشرت الصحيفة تقريرا كشفت فيه أن محمد بن سلمان اتخذ نهجا عدوانيا تجاه المسؤولين الأمريكيين، وأبلغهم أن على واشنطن أن تنسى طلب رفع السعودية لإنتاج النفط.

التحالف الذي دام عقودًا معرض للخطر بسبب الخلافات المتعلقة بمستويات إنتاج النفط والمخاوف الأمنية وغزو أوكرانيا

فيما يلي ترجمة خاصة للتقرير

سعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الذي كان يرتدي سراويل قصيرة في قصره على شاطئ البحر ، إلى نبرة هادئة في أول لقاء له مع مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن ، جيك سوليفان ، في سبتمبر الماضي.

انتهى الأمر ولي العهد البالغ من العمر 36 عامًا بالصراخ في وجه سوليفان بعد أن أثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 . قال أشخاص مطلعون على ما دار في اللقاء إن الأمير قال لسوليفان إنه لا يرغب أبدًا في مناقشة الأمر مرة أخرى. وأبلغ سوليفان أن الولايات المتحدة يمكن أن تنسى طلبها لزيادة إنتاج النفط.

وصلت العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود ، حيث قال بايدن في عام 2019 إنه يجب معاملة المملكة كمنبوذة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان مثل مقتل خاشقجي.

قال مسؤولون سعوديون وأمريكيون إن الخلافات السياسية تعمقت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. أراد البيت الأبيض من السعوديين ضخ المزيد من النفط الخام ، لترويض أسعار النفط وتقويض تمويل الحرب في موسكو. لم تتزحزح المملكة بما يتماشى مع المصالح الروسية.

يريد الأمير محمد قبل كل شيء الاعتراف به باعتباره الحاكم الفعلي للسعودية وملك المستقبل. يدير ولي العهد شؤون البلاد اليومية لوالده المريض الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. لكن بايدن لم يلتق أو يتحدث مباشرة مع الأمير. في الصيف الماضي ، طلب الرئيس من الأمريكيين إلقاء اللوم على انخفاض إنتاج النفط السعودي في ارتفاع أسعار الغاز.

قال مسؤولون سعوديون إن الخطر بالنسبة للولايات المتحدة يتمثل في أن الرياض ستصطف بشكل أوثق مع الصين وروسيا، أو على الأقل تظل محايدة بشأن القضايا ذات الأهمية الحيوية لواشنطن ، كما فعلت مع أوكرانيا.

تم بناء الشراكة الأمريكية السعودية على أساس أن الجيش الأمريكي سوف يدافع عن المملكة من القوى المعادية لضمان التدفق المستمر للنفط إلى الأسواق العالمية.

في المقابل ، حافظ الملوك السعوديون المتعاقبون على إمداد ثابت من النفط الخام بأسعار معقولة، مع حدوث اضطرابات عرضية فقط. لكن الأساس الاقتصادي للعلاقة قد تغير. لم يعد السعوديون يبيعون الكثير من النفط للولايات المتحدة وهم بدلاً من ذلك أكبر مورد للصين ، ويعيدون توجيه المصالح التجارية والسياسية للرياض.

مسؤولون أميركيون ، بمن فيهم منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك ،زاروا المملكة مرارًا في محاولة لإصلاح الخرق ، بهدف معالجة المخاوف السعودية بشأن التهديدات الأمنية من إيران والحوثيين لكن مع معارضة بايدن لأي تنازلات واسعة النطاق للسعوديين ، يقر المسؤولون بإحراز تقدم متواضع فقط.

توقف البيت الأبيض عن مطالبة السعوديين بضخ المزيد من النفط. بدلاً من ذلك ، يطلب فقط ألا تفعل المملكة العربية السعودية أي شيء من شأنه أن يضر بجهود الغرب في أوكرانيا ، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير.

أوقف السعوديون وفدا عسكريا رفيع المستوى إلى واشنطن الصيف الماضي وألغوا زيارة لوزير الدفاع لويد أوستن في الخريف الماضي. تم إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية أنطوني بلينكين الشهر الماضي. وأشار مسؤولون أميركيون إلى تضارب في المواعيد.

كان بعض مساعدي بايدن المقربين ، بمن فيهم ماكغورك ، يضغطون من أجل انفراج سياسي مع السعوديين ، والذي يرون أنه ضروري للولايات المتحدة لتعزيز مصالحها في الشرق الأوسط في كل شيء من أسعار النفط إلى إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ، بحسب مسؤولين في البلدين.

التقارب لن يكون سهلا. يواجه بايدن معارضة شديدة لتحسين العلاقات مع السعوديين من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين ، خاصة وأن الأمير محمد أظهر القليل من الرغبة في التراجع عن تحالف مربح مع موسكو للسيطرة على مستويات إنتاج النفط.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن مسؤولي البيت الأبيض عملوا هذا العام على إجراء مكالمة بين السيد بايدن والملك سلمان والأمير محمد. مع اقتراب موعد المكالمة في 9 فبراير ، أخبر المسؤولون السعوديون إدارة بايدن أن ولي العهد لن يشارك ، على حد قول هؤلاء الأشخاص.

دفع الازدراء إحباطات خاصة إلى العلن بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ما حدث.

استمر الزواج الأمريكي-السعودي غير المحتمل على مدى السنوات الـ 75 الماضية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العلاقات الشخصية بين القادة المعنيين في نظام ديمقراطي ونظام ملكي.

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قال نورمان رول ، مسؤول المخابرات الأمريكية الكبير السابق الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط والذي يحافظ على اتصال مع كبار المسؤولين السعوديين ، إن العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لم تكن أبدًا صعبة كما هي الآن.

لا يحب الأمير محمد معاملته من قبل إدارة بايدن ، التي أصدرت تقريرًا استخباراتيًا العام الماضي حول الدور المزعوم لولي العهد في مقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وخلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أن الأمير أمر على الأرجح بالقتل.

نفى بن سلمان التهمة لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية لأنه حدث في عهده.

القادة السعوديون مستاؤون أيضا من نهج الولايات المتحدة تجاه اليمن. لم يعد البيت الأبيض يصنف الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية وأعلن أنه سيقلص الدعم للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ، وفرض تجميدًا على بيع الصواريخ الموجهة بدقة.

وشهدت المملكة العربية السعودية زيادة طفيفة في هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار وصواريخ عبر الحدود، وقد شعرت بالقلق من قيام البنتاغون بإزالة العديد من الأنظمة المضادة للصواريخ من المملكة العربية السعودية في يونيو. وقالت الولايات المتحدة إن هذه الخطوة من أجل الصيانة.

كان السعوديون مستائين من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ، وكذلك جهود إدارة بايدن المستمرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. كما بدأوا في التشكيك في الالتزام العسكري الأمريكي تجاه الشرق الأوسط ، وشعروا بالقلق من الافتراضات القائلة بأن المملكة ستقع في تماسك مع واشنطن.

قال مسؤولون سعوديون إن مطالبة الأمير محمد باعتراف بايدن بمزاعمه بوراثة العرش أصبحت أكثر تعقيدًا. قبل بضعة أشهر ، ربما كانت المكالمة الهاتفية كافية. الآن ، يتشكك المسؤولون السعوديون في أن حتى زيارة الدولة ستكون كافية.

قال مسؤولون سعوديون إن الأمير يريد وضع مقتل خاشقجي وراء ظهره – فهو يواجه دعاوى مدنية بشأن القتل – ويريد الحصانة القانونية في الولايات المتحدة. يمكن للسيد بايدن تسهيل ذلك من خلال توجيه وزارة الخارجية للاعتراف بالأمير محمد كرئيس للدولة.

تريد المملكة العربية السعودية مزيدًا من الدعم لتدخلها في الحرب الأهلية في اليمن وتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات عبر الحدود من مقاتلي الحوثي. تريد الرياض أيضًا المساعدة في قدراتها النووية المدنية والمزيد من الاستثمارات في اقتصادها من قبل الشركات الأمريكية.

بايدن غير قادر أو من غير المرجح أن يلبي معظم هذه المطالب ، بالنظر إلى عدم وجود دعم للمملكة العربية السعودية في الكونجرس، وخاصة بين الديمقراطيين. في 13 أبريل ، دعا 30 ديمقراطيًا ، بمن فيهم قادة لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب ، الإدارة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المملكة العربية السعودية، إلى حد كبير فيما يتعلق برد السعودية على حرب أوكرانيا ورفضها زيادة إنتاج النفط.

تعثرت العلاقات الأمريكية السعودية من قبل. أثار الحظر النفطي العربي لعام 1973 ، بقيادة المملكة العربية السعودية ردًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران ، أسوأ ركود أمريكي في 40 عامًا.

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كادت الرياض أن تقطع العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب ما رأت أنه فشل واشنطن في كبح جماح إسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية المعروفة باسم الانتفاضة الثانية. أغضب الرئيس السابق باراك أوباما السعوديين بسبب دعمه لانتفاضات “الربيع العربي” ومحادثات واشنطن النووية السرية مع إيران.

واقترح الرئيس دونالد ترامب ، الذي وقف إلى جانب الأمير محمد بعد مقتل خاشقجي ، ردا عسكريا مشتركا على هجوم إيران على مواقع النفط السعودية في عام 2019. وقد تم تأجيل الفكرة عندما رفضت الرياض المشاركة ، خوفا من تصعيد الحرب الإقليمية ، وفقا لمسؤولين.

ما هو مختلف هذه المرة هو انهيار على أعلى مستوى. عندما تحدث بايدن مع الملك سلمان العام الماضي ، قال البيت الأبيض إنه يعتبر الملك البالغ من العمر 86 عامًا نظيره وليس الأمير محمد. عين الرئيس أوستن كمحاور لولي العهد ، الذي يحمل أيضًا لقب وزير الدفاع.

حاول السعوديون التكيف مع إدارة بايدن من خلال إنهاء خلاف دام ثلاث سنوات مع قطر قبل توليه منصبه وإطلاق سراح العديد من النشطاء البارزين في الأسابيع الأولى من إدارته. لكن السعوديين فقدوا صبرهم حيال ما اعتبروه مطالب أمريكية كثيرة للغاية.

قال مسؤولون سعوديون إنه عندما قام ماكغورك برحلة غير معلنة في فبراير من العام الماضي للضغط من أجل الإفراج عن عم الأمير محمد وابن عمه ، الذي كان قد اعتقل بتهمة التخطيط لانقلاب ، تم رفضه.

قال مسؤولون أميركيون وسعوديون إن الأمير خالد بن سلمان ، الشقيق الأصغر للأمير محمد ، التقى في يوليو / تموز بالسيدتين أوستن وسوليفان في واشنطن لمناقشة تعزيز الدفاعات الجوية السعودية.

ألغى الأمير خالد ، أكبر مسؤول سعودي يزور الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن ، عشاء للمسؤولين الأمريكيين في مقر إقامة السفير بواشنطن بعد أن قيل له إنه لن يحصل على الوقت مع وزير الخارجة الأمريكية بلينكين الذي طلبه، وفقا لمسؤول سعودي.

في اليوم التالي، تحدث الرجلان لفترة وجيزة على انفراد ، كما قال المسؤول وشخص مطلع على الزيارة ، لكن السعوديين قطعوا الرحلة وتركوه خالي الوفاض.

خلال اجتماعات العام الماضي في القصر الساحلي ، اجتمع الأمير محمد والملك سلمان مع المستشارين حول الإجراءات العقابية التي قد يخطط لها بايدن وأفضل السبل لاستباقها ، على حد قول كبار المسؤولين السعوديين.

ناقشوا خيارات مثل الرضوخ لضغوط البيت الأبيض من خلال إطلاق سراح المزيد من السجناء السياسيين. بدلاً من ذلك ، اختار الأمير محمد مسارًا أكثر عدوانية – مهدّدًا بتقوية التحالفات الناشئة مع روسيا والصين ، كما قال المسؤولون.

في سبتمبر ، ألغى السعوديون زيارة أوستن ، مشيرين إلى تضارب في جدول المواعيد ، ورحبوا في نفس الليلة بسياسي روسي كبير عاقبته الولايات المتحدة.

بعد أسبوعين ، استقبل الأمير محمد ، مرتديًا السراويل القصيرة ، سوليفان في القصر الساحلي وأخبره أن السعوديين سيلتزمون بخطة إنتاج النفط التي تباركها روسيا والتي لا تزيد الإنتاج بشكل كبير.

منذ ذلك الحين ، قام ماكغورك ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوشتاين بزيارة المملكة العربية السعودية بشكل متكرر لعقد اجتماعات مع الأمير محمد والأمير خالد وأخيهما الأكبر غير الشقيق ، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

استأنف البيت الأبيض مبيعات الأسلحة لأغراض دفاعية إلى الرياض ، ووافق على بيع صواريخ جو – جو بقيمة 650 مليون دولار في نوفمبر. وأعقب ذلك موافقة الولايات المتحدة على نقل صواريخ باتريوت الاعتراضية من دولتين أخريين في الخليج العربي تستخدم لإسقاط صواريخ الحوثي. في الشهر الماضي ، وافقت المملكة العربية السعودية والحوثيين على هدنة نادرة في صراعهم المستمر منذ سبع سنوات ، بعد دبلوماسية قام بها مبعوث بايدن الخاص إلى اليمن.

قاد ماكغورك وهوكستين وفدا أمريكيا إلى الرياض قبل أيام من غزو روسيا لأوكرانيا ومرة ​​أخرى بعد ثلاثة أسابيع. مع ارتفاع النفط نحو 140 دولارًا للبرميل ، لم تتخذ المملكة العربية السعودية أي إجراء. لقي الوفد الأمريكي استقبالاً فاتراً. يبدو أن السعوديين يميلون أكثر إلى الكرملين بشأن غزو أوكرانيا ، وفقًا لما ذكره شخص أطلع عليه إدارة بايدن.

في مارس ، بعد أسابيع من رفض دعوة البيت الأبيض للتحدث مع بايدن ، تلقى الأمير محمد مكالمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكد التزام الرياض بالحفاظ على اتفاق النفط مع موسكو.