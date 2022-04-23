أعلن مسؤول حكومي محلّي ومنظمة غير حكومية تسمى “مركز الدفاع عن البيئة والشباب”، اليوم السبت، أنّ “أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في انفجار وقع ليلاً، في مستودع غير قانوني لتكرير النفط في ولاية ريفرز النيجيرية”.

وقال مفوض الدولة للموارد البترولية، جودلاك أوبيا، إنّ “الحريق شبّ في موقع تموين غير قانوني، وتسبب باحتراق أكثر من 100 شخص، ممّا جعل من المتعذّر التعرف عليهم”. وأدت البطالة والفقر في دلتا النيجر إلى جعل تكرير النفط الخام بشكل غير قانوني عملاً مربحاً، ولكن مع تبعات مميتة.

ويتم سحب النفط الخام من شبكة خطوط أنابيب مملوكة لشركات نفط كبرى، ويجري تكريره إلى منتجات في خزانات موقتة، وتؤدي هذه العملية المحفوفة بالمخاطر إلى وقوع حوادث دامية كثيرة، وإلى تلويث منطقة تعاني بالفعل من تسرب النفط في الأراضي الزراعية والجداول والبحيرات.