وكان أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس شمالي البلاد. وقال الصليب الأحمر عبر “تويتر” إنه وجّه 10 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس.

وأكد وزير النقل اللبناني، وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في الحادث، فيما أعلن فقدان نحو 15 من ركاب المركب المنكوب ولم يتم العثور عليهم حتى اللحظة.

هذا وأفادت صحيفة “النهار” بأن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تابع موضوع غرق الزورق الذي انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون، واطّلع من قيادة الجيش على الملابسات، طالبا استنفار الأجهزة المتخصصة لإنقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار المعنيين في مرفأ طرابلس جميعهم للمساهمة في عملية الإغاثة.