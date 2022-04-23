أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية عن عدم تلقيها حتى اللحظة لتصاريح التشغيل لأول رحلة لها من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الأحد الموافق 24 إبريل في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

علماً بأن الشركة بدأت إجراءات حجز التذاكر للمسافرين على هذه الرحلة، كما أنها قامت بكامل استعداداتها الفنية من حيث وصول الطائرة وموعد إقلاعها ومن ثم عودتها إلى مطار صنعاء الدولي قادمةً من عمّان، وهذه الرحلة التي ستكون بادرة خير لنقل المرضى والمسافرين من صنعاء إلى عمّان.

وعبرت الشركة عن أسفها الشديد لعملائها المسافرين، بسبب عدم سماح تحالف العدوان السعودي الأمريكي بتشغيل أولى تلك الرحلات من مطار صنعاء الدولي.

وأملت الشركة من تحالف العدوان أن يتم تجاوز كل الإشكالات للسماح لها بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت 02 إبريل الحالي التوصل إلى اتفاق بين صنعاء ودول تحالف العدوان يتضمن تسيير رحلتين تجاريتين كل أسبوع إلى مطار صنعاء في إطار هدنة عسكرية وإنسانية بين الطرفين لمدة شهرين.