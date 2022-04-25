ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 95 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري، أن خروقات العدوان تمثلت في 38 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، الضالع والبيضاء.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في حصن شداد بمديرية مريس بمحافظة الضالع. وأشار إلى أنه تم تسجيل تسعة خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بثلاثة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في العمود وصرواح والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي وقذائف الدبابة مواقع الجيش واللجان الشعبية في الماجدات والمبرك بمحافظة صعدة. ولفت المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب حرض بمحافظة حجة.

كما أكد المصدر تسجيل 47 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب والضالع وحجة وصعدة والبيضاء.