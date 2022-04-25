أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر مايو للعام 2022م، قبل حلول الشهر المستحق، بصورة استثنائية، وذلك في إطار مساندة المتقاعدين وأسر المتوفين والعاجزين للاستفادة من المنافع التأمينية في تغطية احتياجات العيد.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات في بيان أن عملية صرف معاشات شهر مايو 2022م ستبدأ الثلاثاء الـ 26 من أبريل، في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة.

وبينت أن عملية الصرف تشمل معاشات العجز والشيخوخة والوفاة، مع استمرار صرف التعويضات وباقي المنافع التأمينية التي تحمي بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شريحة المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص والمختلط، وأسرهم، في ظل الظروف العصيبة التي خلفت معاناة واسعة لأبناء الشعب اليمني نتيجة الحرب والحصار والحرب الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن حرص رئيس المؤسسة شرف الدين الكحلاني، على تقديم عملية الصرف قبل حلول شهر مايو، وذلك لتمكين أصحاب المعاشات والمنافع التأمينية، من الاستفادة من المعاش وباقي المنافع التأمينية لتغطية متطلبات عيد الفطر، وكذلك قبل حلول إجازته.

ونوهت المؤسسة إلى أن عملية صرف المعاشات تتم بصورة منتظمة في بداية كل شهر، على الرغم من شحة الإمكانيات التي تعاني منها معظم مؤسسات الدولة بفعل نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن وحرمان خزينة الدولة من عائدات الثروات النفطية والغازية، وفرض قيود على مصادر العائدات الأخرى.