أكد يتسحاق هرتسوغ، رئيس الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين العربية ومسرىٰ خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلّ الله عليه وآله وسلم، القدس الشريف المسجد الاقصي المبارك أنه “سيكون سعيدا بزيارة المملكة العربية السعودية علنا”.

جاء ذلك في مقابلة للصهيوني هرتسوغ مع صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية سيتم نشرها كاملة يوم الأربعاء المقبل، حيث قال يتسحاق هرتسوغ: “على السعوديين الانضمام إلى خيانات التطبيع والتي اسماها عائلة اتفاقيات سلام إبرهام”.

واضاف اليهودي هرتسوغ بالقول: “بالطبع سيسرني الوصول في زيارة علنية إلى السعودية في المستقبل”، واعتبر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ أن “مسألة انضمام السعودية إلى ما اسماه اتفاقيات إبرهام ليست متعلقة بالكيان الصهيوني حصرا، وإنما بعوامل داخلية سعودية وبالعلاقات السعودية الأمريكية”.

وهذا ماذهب اليه المحرر السياسي لموقع المشهد اليمني الاول وبناء على معطيات ان مايحدث مابين الكيان السعودي وامريكا من مسرحية تأزم العلاقات ماهو الا لدفع النظام السعودي للارتماء في احضان يهود تل ابيب بمبرر البحث عن الامن والاستقرار المزعوم بعد ان تحمل امريكا الامبريالية عصاها وترحل من المنطقة.

كما رحلت بريطانيا الاستعمار وكيان بن سعود من صنيعة للاستعمار الانجليزي الى محمية امريكية الى ولايه صهيونية بالقرن ال21 الميلادي والاشد عداوة للذين ءامنوا اليهود هو صديق للسعودي الوهابي والمسلم العربي اليمني الجار هو عدو حسب القاموس العبري بعد القاموس الانجليزي والمعجم الامريكي.