عبّر مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن التضامن مع شبكة قنوات RT الروسية الدولية والشعب الروسي الصديق فيما يواجهه من حصار من قبل الدول الغربية الصهيونية وحرب شعواء من قبل وسائل إعلامها.

وأكد المصدر أن ما تتعرض له اليوم قناة RT، ليس ببعيد عمّا تعرضت له قنوات المسيرة ومحور المقاومة بالمنطقة “العالم، والمنار والأٌقصى” من عدوان ومحاولات مستمرة لإسكات صوتها الإعلامي المؤثر والناقل للحقائق والمعبر عن معاناة الشعب اليمني.

وأدان المصدر ما تتعرض له شبكة قنوات RT، من محاولات متواصلة من قبل الدول الغربية الصهيونية لإلغاء تواجدها في الشبكة العنكبوتية في إطار سلسلة الاجراءات التي اتخذتها تلك الدول لمحاربة القناة وإغلاق مكاتبها في أوروبا.

وقدّم المصدر التهنئة لشبكة RT بمرور الذكرى الـ 15 لتأسيسها، وصمودها في وجه الهجمات العدوانية ونجاحها في استمرار أداء رسالتها الاعلامية بمهنية عالية.