قال مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إن مماطلة العدوان في فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الانسانية قتلت مشاعر آلاف المرضى الذين انتظروا الرحلات المفترضة بموجب الهدنة الإنسانية.

وأضاف الشايف” أنه كان يفترض أن يصل 1400 مسافر ويغادر مثلهم لو نفذت الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء. ولفت إلى أن المغتربين كانوا يحلمون بزيارة أقاربهم في العيد بعد فراق لبعضهم دام عشر سنوات.

وأكد مدير مطار صنعاء الدولي أن حكومة الإنقاذ قدمت الكثير من التنازلات من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، لكن تحالف العدوان لم يكن لديه الجدية في تنفيذ الهدنة.