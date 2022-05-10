تفقد مدير العلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية العميد خالد المداني، أحوال رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة حرض وعدد من النقاط الأمنية بمحافظة حجة.

وخلال الزيارة التي رفقه فيها عدد من مشايخ وأعيان محافظة حجة ومدير إدارة القوى البشرية في العلاقات الخارجية الرائد متعب العويري، نقل العميد المداني للمرابطين تهاني القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وقدم لهم قافلة غذائية وعددا من الأغنام وهدايا رمزية.

وثمن العميد المداني، التضحيات التي يقدمها المرابطين دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلاله.. معبراً عن الفخر والاعتزاز بما يتحلى به المرابطون من معنويات ويقظة عالية.

كان في استقبال الزائرين قائد اللواء 191 مشاة العميد محمد ربيان، وأمين عام مديرية حيران محمد شريف.

بدورهم عبر المرابطون عن سعادتهم بهذه الزيارة ومشاركتهم أفراح عيد الفطر في مواقع الشرف والبطولة.. مؤكدين جاهزيتهم العالية لأداء مهامهم وواجباتهم في الدفاع عن الوطن.

إلى ذلك زار العميد المداني المرابطين في عدد من النقاط الأمنية بمحافظة حجة.. مشيدا بجهود رجال الأمن في تعزيز الأمن والاستقرار وإفشال المخططات التي تستهدف الوطن.