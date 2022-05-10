نفت مصلحة الضرائب ما تناقلته عدد من المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي عن فرض المصلحة لضريبة جديدة على الدواجن.

وأكد مصدر مسؤول في المصلحة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عدم صحة ما جاء في تلك الأخبار جملة وتفصيلاً.

ولفت المصدر إلى أن مثل هذه الأخبار والشائعات تهدف بالدرجة الرئيسة إلى إيجاد بلبلة المستفيد الأول من ذلك هو العدوان ومرتزقته.

وأهاب المصدر بكافة وسائل الإعلام تحري المصداقية باعتبار الإعلام إحدى جبهات مواجهة العدوان.. داعياً إلى تضافر الجهود والوقوف صفاً واحدًا لمواجهة الشائعات المغرضة التي يتم ترويجها.