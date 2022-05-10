سيرت الهيئة النسائية الثقافية العامة في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم قافلة عيدية مقدمة من حرائر عزلة مالك للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت مكسرات وزبيب وحلوى وكعك العيد، حيت حرائر عزلة عيال مالك، صمود الجيش واللجان الشعبية الذين يرسمون مستقبل اليمن ويتصدون للغزاة المعتدين في مختلف جبهات البطولة والكرامة.

وأكدن أن هذه القافلة تأتي ضمن المبادرات التي تقدمها المرأة اليمنية كأقل واجب تجاه ما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم وانتصارات في مواجهة العدوان ومرتزقته.