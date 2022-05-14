قصيدة (دورات الاشبال)
الشاعر | صقر اللاحجي
إنتاج | إتحاد الشعراء والمنشدين 1443هـ
اهــتم يــاشعبي بــدورات الاشبال
الــحرب قــادم والــمراحل خطيرة
قــواعد الــتعليم تحريض الاطفال
فــي كــره امــريكا وحب المسيرة
الــجيل هــذا فــاتحة كل الاجيال
الــقــادمه فــي مــعركتنا الاخــيرة
شــد الــولد لــلحق في حين لازال
طــاهر عــلى الفطره نقي السريرة
ووجــهــه لاحــيــث يــتوجه الآل
وحــمــله هـــم الــقضايا الــكبيره
واشــعل دمه بالكره للباطل اشعال
وفــلّــله لالـــراس عـــزة وغــيرة
ومــثلما تــكسيه بــالثوب والشال
اكــسيه ب لــباس الهدى والبصيرة
عــدونا فــي مسخ الاجيال شغال
ومــصعد الــتضليل بــاعلى وتيرة
واولادنــا عــرضه لــتٲثيره الضال
لا تــنظروا لــلامر نــظرة قــصيرة
غصن الطفولة قابل الميل وان مال
لــلحق بــايثمر فــي الــحق خيره
وان مــال لــلباطل مــع كــل بطال
بــايــنفخ الــباطل شــراره وكــيره
حدد مصير ابنك من الان في حال
بــيــدك الــقــدرة تــحدد مــصيره
شمس العمر لاغربت وقت الاصال
مــاعاد بــاترجع لــوقت الــظهيره
الــمسخ مآخذ عدة انواع واشكال
والــغزو مــستخدم وســايل كثيرة
قــد ربــما يــستهدف ابنك بجوال
يــحطم اخــلاقه ويــقتل ضــميره
يــاشعبنا الــمغوار في ضل الاهوال
مــعــنا عــلــم قــايم ولــله خــيرة
افــتح مــراكز صــيفية مثلما قال
واحــشد لــها فــي كل قرية وديرة
ابــدا وربــي بــا يبارك في الاعمال
لا يــيأسك مــر الــظروف المريرة
هــذي مــسيرتنا مــن الجال للجال
كــانــت بــدايتها مــراكز صــغيرة
مـــلازم الــســيد لــها دور فــعال
تــجعل عــقول اطــفالنا مستنيرة
مــن هــذي الاشبال باتخرج ابطال
كــما خــرج طــه الــمداني وغيره
اجــيال بــاتصعد من ايات الانفال
وجــيــوش جــرارة وامــة غــفيرة
لــها هــدف ســامي وغايات وامال
تــرمي لــتحرير الــشعوب الاسيرة
لا تــهجع امــريكا ويــهدئ لها بال
ولا يــنــم كــافــر وعــينه قــريرة
اشــبــالنا قـــادات لــلغد ورجــال
تــكــون بــالنصر الالــهي جــديرة
فــي معركتنا الدايمة ضد الاضلال
الــسيد الــبندق وهــولا الــذخيرة