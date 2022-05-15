أعلن الجيش اللبناني مساء السبت، أنه اتخذ إجراءات جديدة وصارمة حول مراكز الاقتراع عشية الإنتخابات اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب أن وحداته انتشرت حول مراكز الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية، حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. وأكد أن تلك الوحدات تعمل على إقامة الحواجز الظرفية والدائمة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة، لحفظ أمن العملية الانتخابية.

ودعت قيادة الجيش اللبنانيين إلى التجاوب التام مع الإجراءات المتخذة والتحلي بالمسؤولية الوطنية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي واتمامه.

ويتوجه اللبنانيون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، وانتشرت في مختلف مناطق البلاد، بعثات من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لمراقبة العملية الانتخابية.