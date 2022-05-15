انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في المحافظات، في جو من الهدوء، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.

وأفادت مصادر لبنانية، عن فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين اللبنانيين الذين بدأوا يتوافدون لانتخاب مجلس نيابي جديد.

وتوزعت اللوائح كالآتي:

بيروت(دائرتان)

بيروت الأولى – 6 لوائح

بيروت الثانية – 9 لوائح

جبل لبنان(4 دوائر)

قضاءا جبيل وكسروان – 7 لوائح

قضاء المتن – 6 لوائح

قضاء بعبدا – 7لوائح

قضاءا الشوف وعاليه – 7 لوائح

الشمال (3 دوائر)

عكار – 8 لوائح

الضنية المنية وطرابلس – 11 لائحة

البترون الكورة بشري وزغرتا – 7 لوائح

البقاع (3 دوائر)

زحلة – 8 لوائح

البقاع الغربي وراشيا – 6 لوائح

بعلبك الهرمل – 6 لوائح

الجنوب(3 دوائر)

صيدا وجزين – 7لوائح

صور وقرى صيدا الزهراني – 4 لوائح

النبطية وبنت جبيل وحاصبيا – مرجعيون – 3 لوائح