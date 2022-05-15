هز انفجارعنيف ظهر اليوم الأحد، الشارع الرئيسي في مديرية المعلا بعدن.

وقالت مصادر اعلامية مقربة من قوى العدوان ان الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة استهدفت القيادي المرتزق العميد صالح علي حسن اليافعي رئيس مايسمى هيئة العمليات المشتركة.

وتشهد عدن مزيد من الانفلات والفوضى الأمنية والعبث والنهب والسرقة والاختطاف والاعتيالات وانتشار المخدرات، وهي الصورة الأبرز التي جلبها تحالف العدوان منذ دخوله إلى المدينة وحتى اليوم.

وتأتي الانفجارات امتدادا لما عاشته وعانت منه مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة خلال السنوات الماضية، من تفشي كبيرا للجريمة بكل مستوياتها، بالإضافة إلى عودة عمليات الاغتيالات.