انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في المحافظات، في جو من الهدوء، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: لا يمكن للمواطن الوقوف على الحياد تجاه قضية كبيرة وأساسية هي اختيار نظام الحكم. واضاف بعد الادلاء بصوته في مركز التدريب المهني والتقني بحارة حريك بالعاصمة بيروت، الاقتراع واجب على كل مواطن وأتمنى على الجميع ممارسة هذا الحق.

ودعى عون للتمييز بين من عمل ومن لم يعمل عبر الاقتراع بكثافة. واشار إلى أن المواطن اللبناني يستطيع بين النواب بعد 4 سنوات من أداء النواب.

إقبال نسوي لافت

شهدت مراكز الاقتراع اللبنانية اقبالاً واسعاً خاصة من قبل النساء اللبنانيات. وأفادت مصادر في جبل لبنان ان عدداً غفيراً من النساء حضرن مراكز الاقتراع، للممارسة حقهن في دعم بيئة ومشروع المقاومة في لبنان.

وأشارت المصادر، ان بعض النساء المعاقات جسدياً ايضاً قمن بالحضور في مراكز الاقتراع باستخدام الكرسي المتحرك، حيث ساعدهن قوات الدفاع المدني في الصعود الی صناديق الاقتراع. وكشفت ان نسبة التصويت عند الساعة التاسعة صباحاً في دائرة جبل لبنان الثالثة وصلت الی 2.4 أي 42 بالمئة وهي النسبة الاعلی بين باقي دوائر لبنان الاربعة.

مناصرو المستقبل يوزعون اصواتهم

قالت “النشرة” ان مناصري تيار “المستقبل” في ​دائرة البقاع الثانية​(البقاع الغربي-راشيا) يوزعون اصواتهم على عدد من المرشحين.

وأكدت “النشرة” أن أبرز المرشحين الذين صوت أنصار المستقيبل لصالحهم هو النائب محمد القرعاوي، لكن التركيز يجري ايضاً على اختيار نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، رغم وجوده على لائحة “الغد الافضل”، نتيجة موقفه السياسي الايجابي تجاه رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري.

كما عبّر عدد من الناخبين السنة الذين يدورون في فلك تيار المستقبل انهم يختارون مرشح حركة امل قبلان قبلان (لائحة الغد الافضل) لاسباب سياسية وخدماتية على مستوى الدائرة.

توافد أهالي جبيل على مراكز لاقتراع

بدأ اللبنانيون في منطقة جبيل يتوافدون على مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم. كما انطلقت العملية الانتخابية في القلمون بدائرة الشمال الثانية.

وأفادت قناة الـ”mtv” عن توقف العملية الانتخابية بأحد مراكز الاقتراع في حراجل بعد وصول أوراق الاقتراع الخاصة بجبيل بدل تلك الخاصة بكسروان.

وكانت ​مراكز الاقتراع قد فتحت​ أبوابها عند الساعة السابعة من صباح اليوم، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز.

انقطاع التيار الكهربائي في بعلبك

انقطع التيار الكهربائي في بعض مراكز الاقتراع في منطقة بعلبك شرق لبنان. وفي مدينة طرابلس شمال لبنان انقطع أيضا التيار الكهربائي عن بعض المراكزالانتخابية.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها عند الساعة السابعة من صباح اليوم، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز. ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في انتخابات 2018.

ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية. في حين أكد وزير الداخلية لبنان بسام مولوي، هناك 80 ألف عنصر أمن لحماية الانتخابات لافتاً الى أن نتائج الانتخابات ستعلن في أقرب وقت ممكن.

إصابة عسكريَّين بإطلاق نار في عكار

أفادت مصادر لبنانية، بأنّه تمّ إطلاق نار، اليوم الأحد، من سيارة على حاجز للجيش اللبناني في عكار، وأصيب عسكريين اثنين. وأوقف الجيش اللبناني مطلق النار على حاجز له في عكار، فيما تمّ نقل الإصابتين إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أعلن أنّ الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات، وأنّه تمّ تخصيص 80 ألف عنصر لحماية العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنّ نتائجها ستعلن في أقرب وقت ممكن.

وشدد مولوي على أنّ “الاقتراع هو واجب وحق، والمقاطعة لا تفيد لبنان ولا تفيد أي طرف ولا أي جهة”، داعياً اللبنانيين إلى عدم المقاطعة وإلى المشاركة بكثافة. ولفت إلى أنّ “العروبة هي هوية لبنان، والدول العربية تقف إلى جانب لبنان وليس إلى جانب أي طائفة”.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، عند الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين اللبنانيين الذين بدأوا يتوافدون لانتخاب مجلس نيابي جديد، في جميع المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وافتتحت ​مراكز الاقتراع​ أبوابها عند الساعة السابعة من صباح اليوم، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز. ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في ​انتخابات​ 2018. ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية.