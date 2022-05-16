يترقّب اللبنانيون، اليوم الإثنين، صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، في ظل تواصل عملية عدّ الأصوات وفرزها.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إنّ نسبة التصويت التقريبية في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 41%.

وأفادت مصادر من بيروت بأن من المتوقع صدور الأرقام الرسمية عن وزارة الداخلية ظهر اليوم، مشيراً إلى عدم “تسجيل فارق كبير بين نسب الاقتراع المسجلة في انتخابات 2018 وتلك المسجلة في انتخابات 2022″.

من جهته، شدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في تصريح صحافي أمس، على أنّ مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفد شينكر أقرّ بسقوط المشروع الذي استهدف التيار، وأشار إلى أنّ النتائج الاولية تظهر أنّ التيار الوطني الحر خرج منتصراً في هذه المعركة.

وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قائمات انتخابية، تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.