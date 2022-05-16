أقلعت الان أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، اليوم الإثنين، باتجاة العاصمة الأردنية عمان وفق الهدنة.

وأكدت مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي قبل قليل من صباح اليوم الاثنين 15 شوال إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي باتجاه العاصمة الأردنية عمان تنفيذا لاتفاق الهدنة الإنسانية المعلنة.

ونشرت قناة المسيرة عن مراسلها، من مطار صنعاء الدولي عن إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي باتجاه العاصمة الأردنية عمان تنفيذا لاتفاق الهدنة.

وبدأ هذا الأمر كحدث مفاجئ بعد اغلاق مطار صنعاء أكثر من 5 سنوات على التوالي، وبعد تعنت دول التحالف منذ بدء الهدنة الى اليوم.

وتأتي انطلاقة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء صوب الأردن بعد إغلاق من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي دام ٨ سنوات.

وبحسب مصادر محلية فقد شارك بتدشين الرحلة الأولى مسوولي مطار صنعاء وهيئة الأرصاد ومكتب اليمنية.

ومن المتوقع إن تصل الرحلة الساعة ١١ ونصف صباحاً إلى العاصمة الأردنية عمان. فيما تنطلق رحلة من مطار الأردن الساعة ١٢ ونص ظهرا وتصل الساعة ٤ عصرا مطار صنعاء.

وكان توافد المسافرين الى مطار صنعاء الدولي فجر اليوم الإثنين، استعدادا للسفر الى الأردن في أول رحلة منذ عدة سنوات من الحصار والعدوان.

ووصل المسافرين الى صالة المغادرة لاستكمال إجراءات سفرهم على متن رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 648 والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت صنعاء.