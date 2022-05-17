شنت السعودية، حملة مفاجئة ضد حزب الإصلاح، فرع الإخوان في اليمن، والمقرب من النظام السعودي، والمتسبب في شن حرب التحالف عدوانية على اليمن.

واعتقلت القوات السعودية، يوم أمس الاثنين، العشرات من مجندي حزب الإصلاح المتمركزين في مدينتي نجران وعسير.

وقالت مصادر مسؤولة في حكومة معين، إن السلطات السعودية شنت حملت اعتقالات واسعة خلال الساعات الماضية، طالت العشرات من عناصر الإصلاح في مدينتي نجران وعسير.

ولم تكشف أسباب الاعتقالات بحق مجندي الإصلاح، إلا أن مراقبين رجحوا أن تكون ردًا على اعتراف الإصلاح بإعدام السلطات السعودية لواحد من مقاتلي الحزب تحت مزاعم واتهامات وجهت له بأنه يعمل لصالح الحوثيين، حيث نفت قيادات في الحزب المزاعم السعودية مؤكدة أنه أحد مقاتليها الموالين للتحالف.

يذكر أن السلطات السعودية قد اعتقلت العديد من قيادات قوات هادي والإصلاح في مارس الماضي، بينهم قائد محور الجوف، الشيخ أمين العكيمي ووضعته تحت الإقامة الجبرية.

وتواصل السعودية والإمارات مساعيهما المستمرة في التخلص من قوات الإصلاح وهادي، خاصة مع تصاعد عمليات الاغتيالات والتصفيات في صفوف قيادتها.