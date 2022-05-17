انقطعت خدمة الاتصالات والانترنت مساء يوم أمس الاثنين، من جديد في المحافظات الشرقية نتيجة اعتداء تخريبي جديد.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير في صفحته بتويتر ان كابل الالياف الضوئية تعرض لاعتداء جديد في المحافظات الشرقية، ما ادى لخروج الخدمة في عدد من مناطق تلك المحافظات.

وكانت جهات مجهولة قد اقدمت في الثامن من مايو الجاري على الاعتداء على خدمات الاتصالات والانترنت نتيجة قطع كابل الالياف الضوئية ما بين محافظتي المهرة وحضرموت. قبل ان تقوم الوزارة من حينها وعلى الفور لتحريك الفرق الفنية الى مكان الاعتداء وباشرت بإصلاح الكابل واعادت الخدمة للعمل من جديد.