اتسعت رقعة الصراع بين اجنحة حزب الاصلاح، جناح الاخوان المسلمين في اليمن، الاثنين، مع كشف توكل كرمان، عضو شورى الحزب، المزيد من ملفات محمد الحزمي، البرلماني عن كتلته.

ونشر الصحفي المقرب من كرمان، مصطفى راجح، قصة عن ادمان محمد الحزمي، القيادي في الجناح الديني، على الافلام الاباحية، مستحضرا جلسة مقيل في إحدى الصحف التابعة للحزب وصل اليها الحزمي وبيده كمية كبيرة من الافلام الاباحية.

وجاء حديث راجح عن ادمان الحزمي على “الاباحية” مع احتدام الصراع بين الحزمي وكرمان بعد مطالبة الحزمي للحائزة على جائزة نوبل للسلام بالكشف عن مصدر ثروتها واتهامها بالعمل لصالح منظمات دولية لتفكيك المجتمع اخلاقيا.