عاجل الآن.. انترنت مجاني 48 ساعة.. صنعاء تدشن خدمة الإنترنت عبر الـ” واي فاي” وتطلق بث تجريبي مجاني في 48 موقعًا بأمانة العاصمة ( اسماء الاماكن والصور)

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء تدشين خدمة الأنترنت عبر الـ “واي فاي” لعدد 170 محطة أكسس بوينت في العاصمة صنعاء تمهيدا لتدشينها في جميع المحافظات اليمنية .

جاء ذلك في فعالية احتفالية نظمتها وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات اليوم بالعاصمة صنعاء.

وفي التدشين أشار مسفر النمير الذي يشغل منصب وزير الاتصالات بصنعاء إلى أن شعار اليوم العالمي يحث على توجيه التكنولوجيا لدعم كبار السن وتحسين حياتهم في مرحلة الشيخوخة، باعتبار التكنولوجيا الرقمية تدعم كافة مجالات الحياة.

ولفت إلى أن العنوان الذي اعتمده الاتحاد الدولي لهذا العام يضع المجتمع الدولي على المحك تجاه ما يعيشه الشعب اليمني، ومدى مصداقيته في الالتزام بمسئولية الإنسانية في توفير الحماية اللازمة للحفاظ على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن.

وشدد على أهمية تحييد قطاع الاتصالات لضمان استمرار وصول خدماته لملايين المواطنين، وإتاحة التكنولوجيا وجعلها مأمونة ومضمونة كحق إنساني مكفول للجميع مؤكدا على أهمية زيادة الوعي بالدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الحرب والحصار شكلا تحديا كبيرا لقطاع الاتصالات في اليمن وتسببا في توجيه الجهود والإمكانات المادية لإصلاح ما يمكن إصلاحه لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، بدلا عن التركيز على المشاريع التطويرية للقطاع.

وبين النمير أن منع دخول التجهيزات والمعدات إلى اليمن تسبب صعوبات وتعقيدات إضافية تكبدتها شركات الاتصالات في اليمن.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات عملت على تحسين البنية التحتية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاتصالات بتدشين التحول نحو استخدام الألياف الضوئية في الشبكة السلكية الرئيسية بداية بالعاصمة صنعاء وإدخال خدمة الأنترنت الأرضي إلى مناطق جديدة وتوفير نقاط الأنترنت الثابت لتغطية الاحتياج.

ولفت إلى تدشين خدمات الجيل الرابع عبر مشغلي الهاتف النقال المحليين، وتهيئة البنية التحتية المناسبة لاستكمال عملية الانتقال لاستخدام أجيال الاتصالات الحديثة على مدى أوسع.

ونوه بظهور العديد من التطبيقات الذكية المحلية حيث بدأت بعض الجهات كالبنوك والشركات التجارية والمؤسسات التعليمية بتقديم خدماتها عبر شبكة الإنترنت ما أدى إلى زيادة نسبة المستخدمين ومستوى الاستفادة من خدمات الاتصالات لتشمل التعاملات اليومية.

وأكد التزام اليمن بقوانين الاتحاد الدولي للاتصالات والقوانين الدولية والعمل على تحييد الأنشطة والخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات الاتصالات اليمنية انطلاقا من الرؤية الوطنية..

إلى ذلك اطلقت الاتصالات اليمنية بالعاصمه صنعاء خدمة البث التجريبي المجاني في 48 موقعا مجانيا بالعاصمة صنعاء مبينة في وثيقة نشرتها الاتصالات على موقعها الرسمي وتداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.