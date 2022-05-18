شكر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الناخبين اللبنانيين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، قائلاً: “ألف شكر لإخلاصكم الذي لا يقاس، وَثِقُوا بأن ما أنجزتموه سيعيد لبنان أكثر قوة ومنعة”.

وأضاف بري، متوجهاً إلى الناخبين بعد صدور نتائج الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنّ “الجميع مدعوّ إلى الاحتكام إلى قرارات الناس”، داعياً إلى أن تكون نتائج الانتخابات “يوماً لبنانياً يلتقي فيه اللبنانيون على نبذ خطاب الكراهية”.

وتابع أنّ “لبنان أعرق ديمقراطية في التاريخ، لكن البعض في الداخل يعيش، للأسف، عقدة عدم بلوغ النضج الوطني”. وشدد على أن “تكون نتائج الانتخابات محطة نلقي فيها الخطاب التحريضي جانباً”، داعياُ إلى أن “تهدأ كل الرؤوس الحامية”.

وأكد رئيس مجلس النواب، باسم “الثنائي الوطني”، أنّ “من روحية الانتخابات الأخيرة أنّ ثروات لبنان هي استحقاق سيادي لا يقبل التنازل ولا المساومة”، مشدداً على أنه “آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً”. وجدّد تأكيده أنّ “لبنان يمتلك كل مقومات القوة للمحافظة على ثرواته”.

باسيل: نمدّ أيدينا إلى الجميع في الداخل والخارج

عقد رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، مؤتمراً صحافياً، يوم الثلاثاء، عقب صدور نتائج الانتخابات التشريعية، مُجدِّداً “من موقع المنتصر”، وفق تعبيره، دعوته إلى “الحوار مع الجميع”. وقال إن “كثيرين كانوا يتوقعون موتنا سياسياً في هذه الانتخابات، وهذا الأمر لم يتحقق”. وأضاف أن “الانتخابات بالنسبة إلينا هي وسيلة للعمل أكثر، ونحن مستعدون للعمل مع كل الناس”.

وتابع: “استخلصنا كثيراً من العِبَر من هذه الانتخابات، وانتصارنا ممزوج بحزن على الضحايا، ولاسيما ضحايا مرفأ بيروت، وبقلق على المستقبل”. وأكد باسيل أن “لدينا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي”، مشيراً إلى أنه “مع الانتصار الوهمي الذي أعلنه البعض، أمس الإثنين، شهد سعر الدولار قفزة كبيرة في السوق”.

كما أكد أنّ “التنوع مطلوب، لكن التشظي مرفوض”، مشيراً إلى أنّ “فكرة إلغاء أي أحد هي وهم، ومسألة التكنوقراط مرفوضة، فهناك شرعية شعبية يجب أن نحترمها”. ورأى أنّ “اليوم هو ليس وقت مبارزة ومن هو الأقوى، فنحن مُجبَرون على وضع أيدينا في أيدي بعض من أجل مصلحة لبنان”.

وأقرّ متابعاً أن “جرحنا في التيار هو جزين، حيث حدث الخطأ بسبب أداء التيار، وبسبب الحصار السياسي الذي واجهناه هناك”، مشيراً إلى أنه “على الرغم من المال السياسي، فنحن لا نزال نمثل أكثرية في جزين”. وجدد دعوته إلى الحوار من أجل لبنان، قائلاً: “نمد أيدينا إلى الجميع في الداخل والخارج من أجل التعاون”.