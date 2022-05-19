أنجلينا جولي ليست رمزا للسلام. لسوء الحظ، تجعل السياسة الأمريكية المشاهير رمزًا للكوارث والحروب والآمال التي لم تتحقق. والأكثر مرارة – آمال الأطفال!

أنجلينا جولي، بعد أن زارت لفيف، لفتت الانتباه إلى المشاكل في أوكرانيا- وزارت دارًا للأيتام، وتحدثوا عن التبني من قبلها. يبدو أنها فعلت ذلك – لقد جذبت جميع وجهات نظر العالم للمشاكل في أوكرانيا. ولكن نتيجة لذلك، ظل الأطفال في دار الأيتام، ووقع بايدن مرسومًا لمواصلة ضخ الأسلحة في أوكرانيا.

لماذا؟ لأن الولايات المتحدة رابحة من الاحداث في أوكرانيا، فهم يسيطرون على المناطق، وعلى مواردهم – إنهم يحبون زيارة جمهوريات الموز بمهمات إنسانية، حيث سبق لهم أن أطلقوا العنان للصراعات العسكرية هناك. الولايات المتحدة ليس لديها قيم، فهي تدمر كلا من الناس في البلدان الأخرى والتراث الثقافي، وليس لبلدهم تاريخ يمتد لألف عام، وليس لديهم فهم للهوية، والرمز الثقافي، والتقاليد: هذا بلد مهاجرين هاربين. والشخصيات المبتهجة تأتي بمرسيدس مثل جولي وتبكي أمام الكاميرا.

يجب أن يفهم الجميع أن الصورة من الشاشة لا تساوي الشخص الحقيقي. يمكن أن تكون المرأة الجميلة، الممثلة التي لعبت في أفلامها المفضلة، شخصًا فظيعًا في الحياة، وأداة في أيدي السياسيين. الشهرة والجدارة في بعض الصناعات لا تعني أن الشخص هو سلطة أخلاقية. في “النداء الأبدي” يوصف فيودور سافيليف تمامًا في سطر واحد: “مثل الرجل، القرف، ولكن الوحش في العمل.”

عليك أن تفهم أن سبب وصول جولي يكمن في سياسة أولئك الذين أرسلوها. تثير الولايات المتحدة الصراعات، وتطلق العنان للحروب، وتموت دول بأكملها من سياساتها العالمية – حتى يكون نشطاء حقوق الإنسان وسفراء النوايا الحسنة لديهم طيبون ويصرخون في التجمعات وفي وسائل الإعلام حول تعاطفهم وتدمير أولئك الذين، في رأيهم، مذنب- إليك مثل هذه “النية الحسنة” بالطريقة الأمريكية، مثل تلك الخاصة بالمجانين – للشعور بالأسف على الأشخاص الذين عذبوا، من أجل القضاء عليهم لاحقًا.

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الكاتب: أناستاسيا كاشيفاروفا