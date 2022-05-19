نفذ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء، الأربعاء، نزولاً ميدانياً للرقابة على مدى التزام المستشفيات بأسعار الخدمات وفقا للقائمة السعرية المحددة من وزارة الصحة، وحسب مستوى التصنيف لكل منشأه طبية.

وخلال النزول لعدد من المستشفيات والمستوصفات الخاصة، أطلع مدير مكتب الصحة الدكتور خالد المنتصر ومعه مدير المنشآت الطبية الخاصة بالمكتب الدكتور عبدالخالق دماج، على مدى توفر المخزون الدوائي، وتطبيق معايير الجودة والالتزام بالسياسات الطبية والعلاجية.

وشدد الدكتور المنتصر على أهمية الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة للرفع من مستوى جودة وكفاءة الخدمات في المستشفيات بما يكفل التخفيف من معاناة المرضى.

وأشار إلى أن النزول يهدف إلى ضبط المخالفات وتقييم أداء المستشفيات والمستوصفات العامة والخاصة.. مؤكدا استمرار الرقابة والنزول الميداني بهذا الخصوص.