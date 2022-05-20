علق نائب وزير الخارجية حسين العزي على ما تناولته وسائل اعلام العدوان حول ارجاع مسافرين أمس من مطار صنعاء.

وقال العزي في تغريده له على “تويتر” يجري الحديث عن إرجاع إخوة مسافرين يوم أمس الخميس وهذا غير صحيح بدليل أن آخر رحلة لليمنية كانت يوم الاربعاء وقد غادر ركابها بأمان وسلام وبدون أي إستثناء.

وأضاف: بالنسبة للسفر بطائرات خاصة أو أممية هذا موضوع آخر ويحتاج عادة لإذن وموافقة مسبقة من الجهات المختصة وهذا هو المعمول به في كل بلدان العالم.