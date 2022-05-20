توفي 7أشخاص واصيب 8آخرين في دهس سيارة شاص مسرعه لهم في عدن

وروى مصدر مقرب من الضحايا في منشور على حسابه في “توتير” قصة وفاة أحد اقاربه وستة آخرين حيث قال:”يوم أمس المساء، لم يتوفي إبن عمتي أمين فقط، ولكن راحت معه حياة ستة عمال آخرين.

اضافة الى ثمانية مصابين إصابات خطيرة خرجوا يشتروا ديزل ويتعيشوا ويرجعوا يواصلوا عمل في مجال البناء في منطقة رأس عمران عندما دقهم شاص لمجموعة مهربين سماد في إحدى المناطق، بالله أيش هذا الاستهتار الحاصل في طرقاتنا!!”.

وأضاف:” تم دفن أمين رحمة الله عليه اليوم الفجر و تيتموا أولاده وأولاد العمال الآخرين، وسوف يكون هناك طابور طويل من اليتامى إلى جانب الموجودين في دور الأيتام وسببه الاستهتار الحاصل في الطرقات ومن قبل شاصات عسكر ومهربين ومجرمين.