سخر عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، من خبر تعرضه لإطلاق نار، التي نقلته قناة الحدث السعودية، اثر اطلاق رصاص وسط العاصمة صنعاء.

وشن الحوثي حملة مفتوحة على قناة الحدث بعدة تغريدات، على خلفية خبر مقتله، على هاشتاق حملة مفتوحة #الحدث_اكذب_من_سجاح، وطلب من المتابعية التفاعل الكبير مع الحملة.

وقال الحوثي في تغريدة له بتويتر، نريد ان تخبرنا سجاح اين الارض لنبيعها وثمنها وقف لدعم المسير والصاروخية، أكد زيف ماقالته الحدث بقوله: طبعا كل ماقالته خريط ولاعلاقة و لاعلم لنا به.

نريد ان تخبرنا سجاح اين الارض لنبيعها وثمنها وقف لدعم المسير والصاروخية

طبعا كل ماقالته خريط ولاعلاقة و لاعلم لنا به #الحدث_اكذب_من_سجاح — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 20, 2022

كما طلب الحوثي من المتابعين في تغريدة أخرى وصف قناة الحدث بقوله: صف قناة الحدث واخواتها بكلمة او كلمتين، وانت تتذكر كيف كان عملهم كابواق تنبح، وقد قال تعالى (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاك أَثِيم)، وأضاف: واكبر افك تزييف الحقيقة امام المجازر الإرهابية والجرائم اليومية التي يركبها العدوان الأمريكي السعودي.