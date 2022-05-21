سخر عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، من خبر تعرضه لإطلاق نار، التي نقلته قناة الحدث السعودية، اثر اطلاق رصاص وسط العاصمة صنعاء.
#الحدث_اكذب_من_سجاح
نتمنى التفاعل من الجميع pic.twitter.com/ihxxG6AEI4
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 20, 2022
وشن الحوثي حملة مفتوحة على قناة الحدث بعدة تغريدات، على خلفية خبر مقتله، على هاشتاق حملة مفتوحة #الحدث_اكذب_من_سجاح، وطلب من المتابعية التفاعل الكبير مع الحملة.
وقال الحوثي في تغريدة له بتويتر، نريد ان تخبرنا سجاح اين الارض لنبيعها وثمنها وقف لدعم المسير والصاروخية، أكد زيف ماقالته الحدث بقوله: طبعا كل ماقالته خريط ولاعلاقة و لاعلم لنا به.
نريد ان تخبرنا سجاح اين الارض لنبيعها وثمنها وقف لدعم المسير والصاروخية
طبعا كل ماقالته خريط ولاعلاقة و لاعلم لنا به #الحدث_اكذب_من_سجاح
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 20, 2022
كما طلب الحوثي من المتابعين في تغريدة أخرى وصف قناة الحدث بقوله: صف قناة الحدث واخواتها بكلمة او كلمتين، وانت تتذكر كيف كان عملهم كابواق تنبح، وقد قال تعالى (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاك أَثِيم)، وأضاف: واكبر افك تزييف الحقيقة امام المجازر الإرهابية والجرائم اليومية التي يركبها العدوان الأمريكي السعودي.
على هاشتاق الحملة المفتوحة 👇👇#الحدث_اكذب_من_سجاح
صف قناة #الحدث واخواتها
بكلمة او كلمتين
وانت تتذكر كيف كان عملهم كابواق تنبح
وقدقال تعالى
(وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاك أَثِيم)
واكبر افك
تزييف الحقيقةامام المجازر الإرهابية والجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 20, 2022