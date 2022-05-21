وجّهت وزارة الزراعة والري بمنع استيراد التفاح الخارجي إلى اليمن.

وأوضح نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أن قرار منع استيراد التفاح الخارجي يأتي حماية للمنتج المحلي، وجاء بعد عدة إجراءات اتخذتها الوزارة، خلال العام الماضي، بالإيقاف التدريجي لتغطية احتياج السوق.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد أن وصل اليمن إلى الاكتفاء الذاتي من التفاح، حيث إن الوزارة لديها برامج لتخزين وتبريد الكميات المحلية لتغطية احتياج السوق طوال العام. ولفت الدكتور الرباعي إلى أهمية هذا التوجّه لدعم وحماية الإنتاج المحلي من التفاح.

وأهاب الرباعي بمستوردي التفاح الالتزام بالتعميم والتعاون مع الوزارة في تنفيذ استراتيجية حماية المنتجات المحلية. ودعا الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ذات العلاقة إلى التعاون مع وزارة الزراعة لمكافحة تهريب التفاح الخارجي، بما يسهم في حماية المنتج المحلي.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه مهربي التفاح الخارجي. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى لحماية وتشجيع المنتجات