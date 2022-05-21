أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم رسمياً، رحيل نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بعد نهاية الموسم الكروي الذي يختتم اليوم السبت.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سيرتدي دي ماريا البالغ 34 عاما قميص النادي الباريسي للمرة الأخيرة اليوم السبت ضد ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري، قبل أن يقول وداعا لزملائه والفريق الذي وصل إليه عام 2015 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويودع دي ماريا نادي العاصمة الفرنسية وفي جعبته 5 ألقاب في كل من الدوري الفرنسي والكأس الفرنسية و4 في كأس الرابطة، إضافة إلى مساهمته في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2020 قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني.

وقال رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، عن دي ماريا المرجح انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي بحسب التقارير: إن “المشجعين سيتذكرونه كلاعب بروح لا مثيل لها.. لقد أظهر التزاما ثابتا بالدفاع عن ألواننا”.

وفي 294 مباراة بقميص النادي الباريسي، سجل الأرجنتيني 91 هدفا ومرر 111 كرة حاسمة وفقا لبيانات سان جيرمان. ويشار إلى أنه قد لا يكون دي ماريا النجم الوحيد الذي سيودع سان جيرمان بعد مباراة اليوم، في ظل إمكانية أن يكشف زميله كيليان مبابي غداً الأحد عن قراره بشأن البقاء في نادي العاصمة الفرنسية أو الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

مبابي سيدفع مبلغا كبيرا لريال مدريد إذا جدد عقده مع باريس

أكدت العديد من المصادر الموثوقة أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي تراجع عن قراره بشأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وموافقته على تجديد تعاقده مع العملاق الباريسي. وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، إن ريال مدريد لم يكتف فقط بالاتفاق الشفهي مع مبابي من أجل الانتقال إلى صفوف الملكي.

وسبق وعقد ريال مدريد اتفاقا مع مبابي من أجل الانتقال إلى صفوف النادي الإسباني، في صفقة انتقال حر، ولكن دون توقيع أي عقود.

وذكرت الإذاعة الإسبانية، فإن أحد الأشخاص المقربين من بيئة كيليان مبابي قد وقع على وثيقة اتفاق مع ريال مدريد، من أجل أن يضمن النادي الإسباني انتقال اللاعب إلى صفوفه. وتضمن هذه الوثيقة الموقعة بين الطرفين، وجود شرط جزائي كبير، يدفعه كيليان مبابي في حال إخلال اللاعب باتفاقه مع الملكي وعدم الانتقال إلى صفوفه.

ويرتبط مبابي، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى نهاية الصيف الجاري، على أن يعلن بشكل رسمي قراره بشأن مستقبله يوم الأحد المقبل.