أعلن متحدث القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان وهي تخرق الهدنة في حجة.

وقال سريع: دفاعاتنا الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة صباح يومنا هذا.

وأضاف العميد سريع تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد.

وتوعد سريع بمواجهة كل تصعيد قائلاً: تؤكد قواتنا المسلحة أنها حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان وأن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام.