“خاص”

ينشرون فيروس جدري القردة

غرد عضو المجلس السياسي الاعلى الاخ /محمد علي الحوثي على حسابه تويتر وقال: “‌‌‌‌إعلان العدو الإسرائيلي عن وصول أول حالة ‎#جدري_القرود هدفه نفي أي تهمه إليه بسب ارتباط الكيان بالنظام الأوكراني الذي كشفت روسيا عن مختبراته في مجال الفيروسات؛ ومن يتابع المعلنيين من الدول فسيجد أن ‎#حلفاء_امريكا هم أول من يعلن، وهي مؤامرة لتغطية صناعة الفيروسات بعد فضح روسيا لها بالأدلة”.

وقبل يومين قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يازاريفيتش، إن المنظمة سجلت حتى الآن، وجود 37 حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وهناك 71 حالة قيد التحقيق، وتابع المتحدث، أنه كقاعدة عامة، تختفي أعراض جدري القرود في غضون أسابيع قليلة، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية تؤدي للوفاة.

وعلى ذات السياق سجلت بريطانيا 9 حالات اصابة بفيروس جدري القردة واسبانيا 8حالات.

واعلنت كلاً من السويد و إيطاليا وأستراليا وكندا و فرنسا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال الإصابة الأولى بهذا الفيروس واليوم السبت 21مايو 2022م سجل الكيان الصهيوني اول حالة اصابة. كما وأعلنت وزارة الصحة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية عن اكتشاف الحالة الأولى لمرض “جدري القردة” في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد اخر عبر “ميدفيدف” نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي عن قلقة من انتشار جدري القردة في اوروبا وفي اجتماع له مع الجهات الجهات المختصه، اعلن عن انشاء نظام وطني للحماية من الأمراض المعدية الجديدة وكانت كوريا الشمالية قد اعلنت في وقت سابق عن اعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المفاجئ في البلاد واعلنت اليوم السبت كوريا الجنوبية عن انتشار فيروس كورونا بشكل وبائي في البلاد.

كيفية انتقال العدوى

ينتقل فيروس “جدري القردة” إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر. ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض وتتمثل اعراض المرض بالحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه.

قبل الحرب العالمية الثانية

قبل الحرب العالمية الثانية انتشرت امراض واوبئة وحدثت ازمة اقتصادية عالمية وساد التضخم والكساد العالمي للاقتصاد وتم تسريح الآف العمال من المصانع وغزت اليابان الصين عسكرياً وغزت ايطاليا اثيوبيا الحبشة وعجزت عصبة الامم المتحدة حيال ذلك والزعيم الالماني النازي “ادولف هتلر” يتهم اليهود بانهم وراء الازمة الاقتصادية العالمية فهم المسيطرين على الراسمال والبنوك والاعلام في المانيا والعالم.

وقامت الحرب العالمية الثانية في عام 1939م وتحالف يهود المانيا والعالم مع بريطانيا وخانوا اوطانهم مقابل تنفيذ وعد بلفور البريطاني ومنح فلسطين لليهود الصهاينة وامريكا لم تدخل الحرب وظلت تشاهد الحرب عن بعد وبعد انهاك واستنزاف الاطراف المتحاربة وعندما لاح في الافق هزيمة المانيا هتلر دخلت امريكا بالحرب الى جانب الاتحاد السوفيتي.

وانتهت الحرب باستسلام المانيا وتقسيمها والنتيجة العامة تغيير الخرائط السياسية وديمغرافيا السكان وزوال دول وتوسع دول وانكماش دول وتقسيم دول ثم ظهور الكيان الصهيوني الغاصب لفسطين العربية والمقدسات الاسلامية في منتصف القرن العشرين الميلادي وبشرعية الأمم المتحدة التي حلت محل شرعية عصبة الأمم المتحدة التي شرعنت تقسيم الوطن العربي واحتلاله بالاستعمار الغربي البريطاني والفرنسي والإيطالي والإسباني تحت عنوان الإنتداب والإعمار وكان استعمار وتقسيم ونهب للخيرات بعد الحرب العالمية الاولى.

هل يتكرر المشهد

اليوم يتكرر السيناريو بالعناوين العامة ظهور أمراض وأوبئة وفتن حروب متنقلة من الوطن العرب الى أوكرانيا أوربا ويراد بحر الصين الجنوبي والهند وازمات اقتصادية وتضخم وامريكا والكيان الصهيوني يراقبون عن بعد وسيدخلون ميدان الحرب بعد استنزاف وانهاك الخصوم في المشهد الاخير.

ثم فرض شروط العالم الجديد بالقرن 21الميلادي وبشرعية اممية جديدة تحل محل شرعية الامم المتحدة وشرعية الامم الجديدة ستشرعن تمدد وتوسع كيان بني صهيون وستشرعن ايضا كيانات استعمارية ممزقة للانظمة الجمهورية في الوطن العربي.. الخ الخ.

ونقل المعركة الى كيان تل ابيب هو الحل.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

٢١شوال١٤٤٣هجرية

22مايو 2022م