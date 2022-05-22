“خاص”

يستمر الغرب في ارسال المساعدات العسكرية والمالية، حيث وقع الرئيس الأمريكي على القانون الذي أقره الكونغرس الخميس ينص على تخصيص مبلغ ضخم قدره 40 مليار دولار لأوكرانيا، يُتيح لها خصوصا الحصول على مدرّعات وتعزيز دفاعها الجوي بصواريخ باتريوت.

وتعليقاً على رفد أوكرانيا بصواريخ باتريوت أمريكية، حاول البعض إعطاء الخطوة أهمية أكبر من حجمها كما وصفها الكاتب الأمريكي “تشاك بفرير” وهو أيضاً مراسل حربي ومؤلف سيناريو لدى هوليود، وصفها بأنها خطوة ستغير قواعد اللعبة.

بيد أن نسبة كبيرة من المعلقين سخروا منه ومن السلاح الأمريكي الذي أثبت فشله في حرب اليمن، بعد تمكن القوات المسلحة اليمنية عبر القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من افقاد الباتريوت أثره بفشله الذريع في صد الهجمات اليمنية.

أحد المعلقين أشار إلى أن الباتريوت لا يمكنه اسقاط صواريخ “الحوثي” محلية الصنع، وأن نسبة نجاح الباتريوت في السعودية لا تتجاوز 10% كحد أقصى، مشيراً لشهادة الكونجرس الأمريكية التي قدمها أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قال “إنه في الواقع قد يكون معدل نجاح عمليات الاعتراض قريبًا من 0٪”.

تغريدة تشاك بفرير، أصبحت محلاً لسخرية المغردين من دول عدة، والذين شنوا عليه هجوما لاذعاً بتعليقات ساخرة من تقديمه أنظمة الباترويت كمغير لموازين الحرب الروسية الأوكرانية.

فشل ذريع في السعودية

المغردون أشاروا إلى أن “الحوثيين اكتشفوا طريقة للإلتفاف على أنظمة الباتريوت في السعودية، وأن روسيا يمكن أن تفعل مافعله الحوثيين.

فيما قال آخر أن الحوثيين أظهروا أن هذا الدفاع الجوي مكانة في القمامة، فيما سخر آخر بالتساؤل “نفس الباتريوت الذي حما جدة؟”.

المغريدون أشاروا أن نظام الباتريوت فشل في اعتراض صواريخ الحوثيين وهي صواريخ متواضعة قياسيا لما تمتلكه روسيا من صواريخ، لافتين أن نظام الباتريوت فشل في رد حتى 5 صواريخ حوثية، متسائلين “كيف الروس؟”.

آخرون طالبوا المتفائل بتغيير موازين الحرب الروسية بسؤال السعودية عن جدوائية الباتريوت، مشيرين إلى مدى جنون السعودية من نجاح صاوريخ وطاشرات اليمن المسيرة في ضرب السعودية باستمرار، معتبرين تفاؤل صاحب التغريدة “مزحة”.

منتج معيب

آخرون اعتبروا حرص أمريكا على تزويد أوكرانيا بكميات كبيرة من الباتريوت نابع من نوايا أمريكية بالتخلص من القمامة في المخازن، حتى يطلبوا من الكونجرس المال لإعادة تصنيع أسلحة أكثر جدوائية.

وسط حالة من إجماع المغردين أن نظام الباتريوت أثبت فشله أمام نجاح القوات اليمنية، قالت إحدى المغردات أن السعوديين لا يزالوا يريدون استرداد أموالهم مقابل بيع هذا المنتج المعيب.

وكان قد أشار مركز الدراسات الامريكي CSIS إلى أنه قام بتحليل 4103 عملية هجومية ضد المملكة وأهداف أخرى على المملكة بين عامي 2016 و 2021 وانه خلص الى تعرض السعودية لهجمات متصاعدة فشل الباتريوت في صدها.

فيما صرح موقع تلفزيون الصحافة الفرنسية -سابقا- أن السعودية أدركت أن منظومة الباتريوت لم تنجح، وأن راداراتها قد أصيبت بالعمى الأبدي.

مجلة فورين بوليسي الأمريكية كانت قد أفادت أن صواريخ الباتريوت الأمريكية تفشل في كل مكان، فيما نشر موقع Defense News تقريرا طرح فيه عدد من الخبراء فرضياتهم حول أسباب فشل الباتريوت ناجمة عن تطور الطائرات المسيرة والصواريخ عالية الدقة.