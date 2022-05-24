قالت مصادر ملاحية ان مصر وافقت على تسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن. وأضافت انه لم يتحدد حتى الأن موعد أول الرحلة لكن الترتيبات ستبدأ بعد الموافقة من الخارجية المصرية.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية عن أملها في أن تُسهم هذه الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن.

جدير ذكره أنه ومنذ اعلان الهدنة الأممية والتي من بنودها تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء والقاهرة وعنان لم يتم تنفيذ سوى رحلتين الى الأردن.