شنت قوات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 12 فلسطينياً.. فيما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة جبع جنوب جنين.

وأوردت وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية قائمة بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم. كما سلمت سلطات الإحتلال شاب فلسطيني من حرملة استدعاء لمقابلة مخابراتها. من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت جبع ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وداهمت منزل أسير محرر وفتشته ونصبت القناصة على أسطح المنازل ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات (يعبد، كفيرت، طوره الطرم، نزلة زيد، عرابة، عنزة، وسيلة الظهر) وأعاقت حركة الفلسطينيين.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تستهدف مدينة جنين بشكل يومي، وسط عجز كامل منذ عدة أشهر على تنفيذ اعتقالات بحق عدد من المطلوبين.