دعا نائب وزير الخارجية حسين العزي سباب اليمن من مختلف الفرقاء الى لم الشمل وترك المنبطحين ودعاياتهم المضللة فاليمن أغلى وأبقى ولا بديل سوى التحرير.

وقال العزي في تغريده له على تويتر” تعالوا نثبت لكل الخارج المعتدي أن مواصلة الاستخفاف باليمن عمل بالغ الكلفة.

وأضاف” العزي: إنها فرصتكم لصناعة التاريخ ومن هنا فقط يبدأ مستقبلكم ومستقبل بلدكم.