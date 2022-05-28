اطلع أمين العاصمة حمود عباد ومعه وكيل قطاع الخدمات المهندس عبدالفتاح الشرفي، اليوم على أعمال تنظيم البسطات وتسهيل الحركة المرورية بشارع هائل بمديرية معين.

كما اطلع عباد، على الأعمال الخاصة بتحديد أماكن البسطات ومواقف السيارات بشارع هائل بحسب النموذج الموحد في إطار خطة الأمانة لتنظيم الأسواق وتسهيل حركة السير وتحسين مستوى الخدمات.

واستمع من المهندس الشرفي ومدير المديرية عبدالملك الرضي، إلى شرح حول مستوى تنفيذ النموذج الموحد لتنظيم البسطات وخطوط السير، واستكمال تجهيز المقطع الأول ابتداء من تقاطع هائل مع شارع الزبيري حتى جولة شارع عشرين، وكذا بدء تجهيز المقطع الثاني من جولة عشرين إلى تقاطع الرقاص مع هائل.

وأشاد أمين العاصمة، بالجهود المبذولة في تنظيم شارع هائل وتطبيق النموذج الموحد للبسطات بما يسهم في تسهيل حركة السير والحد من الازدحام.. حاثاً على مواصلة أعمال تنظيم الأسواق والبسطات بكافة المديريات.

وأشار إلى أن تنظيم الأسواق والبسطات وتسهيل حركة السير يأتي في إطار خطة الأمانة لتحسين الخدمات وإبراز المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة.