كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع انه سيتم اليوم الكشف عن عملية نوعية للقوات الجوية ( عملية العاشر من رمضان) ضمن فصول الملحمة التاريخية التي دارت في مدينة الدريهمي.

وقال العميد سريع” ان هذه المشاهد تكشف للمرة الأولى عن مشاركة القوات الجوية في عملية كسر الحصار على المدينة بعملية نوعية خارج حدود المتوقع. وأضاف” ان العملية ستبث ضمن الجزء الثالث من فيلم الدريهمي حصار وانتصار.