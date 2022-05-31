كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع انه سيتم اليوم الكشف عن عملية نوعية للقوات الجوية ( عملية العاشر من رمضان) ضمن فصول الملحمة التاريخية التي دارت في مدينة الدريهمي.
وقال العميد سريع” ان هذه المشاهد تكشف للمرة الأولى عن مشاركة القوات الجوية في عملية كسر الحصار على المدينة بعملية نوعية خارج حدود المتوقع. وأضاف” ان العملية ستبث ضمن الجزء الثالث من فيلم الدريهمي حصار وانتصار.
ضمن فصول الملحمةالتاريخيةالتي دارت في مدينة الدريهمي سيتم اليوم الكشف عن عملية نوعيةللقوات الجوية(عملية العاشرمن رمضان)في الجزءالثالث من فيلم #الدريهمي_حصار_وانتصار وهي مشاهد تكشف للمرة الأولى عن مشاركة القوات الجوية في عملية كسر الحصار على المدينة بعملية نوعية خارج حدود المتوقع.
— العميد يحيى سريع (@army21ye) May 31, 2022